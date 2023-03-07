Спецоперация 07 марта 2023, 16:05 Пригожин сообщил о 20 тысячах бойцов ВСУ в Артемовске Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: в Артемовске находятся до 20 тысяч украинских бойцов Сайт президента Украины

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До 20 тысяч украинских боевиков сейчас находятся в Артемовске. Об этом сообщила пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на запрос Ura.ru.

«В Бахмуте (Артемовск — прим. ред.), по разным оценкам, от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ. Если зачистить Бахмут от них, значит, их надо уничтожить. Ликвидировать столько украинских военных к завтрашнему утру очень сложно», — заявил он.

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Пригожин призвал журналистов не бежать впереди паровоза и не писать о скором взятии города. По его словам, и днем и ночью идут тяжелейшие бои, но солдаты ВСУ никуда не сбегают. Украинские власти перебрасывают все новых бойцов, при этом вооружения у них хоть отбавляй. Он подтвердил, что за февраль вагнеровцы уничтожили 11 тысяч украинских боевиков.

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Накануне Пригожин сообщил, что командование ВСУ сформировало в населенных пунктах вокруг Артемовска четыре группировки, чтобы помешать бойцам ЧВК «Вагнер» заблокировать город.