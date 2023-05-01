Спецоперация 01 мая 2023, 22:12 Пригожин рассказал о продвижении «вагнеровцев» в Артемовске Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: бойцы продвинулись за день на 120 метров в Артемовске РИА «Новости»

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Глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об остановке в Артемовске. Он сообщил, что бойцы группировки за сегодняшний день, 1 мая, продвинулись на 120 метров на разных направлениях. Аудиосообщение Пригожина опубликовали в Telegram-канале его пресс-службы.

«За сегодня ЧВК „Вагнер“ продвинулись в Артемовске до 120 метров, 45 тысяч квадратных метров захвачены нашими подразделениями», — сказал он.

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Ожесточенные бои за город продолжаются уже несколько месяцев. Накануне, 30 апреля, Пригожин сообщал о взятии нашими штурмовиками 230 метров города. Под контролем ВСУ сейчас остается менее 2,9 квадратного километра городской территории.

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны», вчера «вагнеровцы» прорвали оборону украинских войск в западных кварталах Артемовска. Также у бойцов получилось взять под контроль медколледж и несколько частных жилых домов, которые служили солдатам ВСУ огневыми точками.

Ранее стало известно, в боях за Артемовск наши военнослужащие уничтожили двух наемников из Канады.