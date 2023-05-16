Спецоперация 16 мая 2023, 00:24 Пригожин рассказал о продвижении бойцов «Вагнера» в Артемовске Бизнесмен Пригожин: за 15 мая бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись на 220 метров в Артемовске РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что бойцы группы продвинулись на 220 метров в Артемовске. Военные установили контроль над территорией площадью 105 тысяч квадратных метров.

Аудиосообщение Пригожина опубликовала его пресс-служба.

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«Под контролем противника остается 1,59 квадратного километра. ЧВК „Вагнер“ продолжает наступление на Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.)», — рассказал бизнесмен.

По его словам, «вагнеровцы» взяли под контроль 36 домов, еще 12 многоэтажек контролируют ВСУ.

Российские военные устроили засаду на трассе Часов Яр — Артемовск, сообщила «Русская весна». В нее угодили члены спецгруппы ВСУ. В Сети появилось видео попадания снаряда в автомобиль противника. Один из украинских военнослужащих выжил, но получил контузию.

Эвакуированный из Артемовска житель города Олег Корнеев рассказал, что бойцы ВСУ при отступлении подожгли многоэтажный дом, в подвале которого мирные горожане. Он добавил, что украинские военные не давали людям выбраться, стреляя по ним при попытке подняться наверх.