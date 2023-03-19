Спецоперация 19 марта 2023, 16:31 Пригожин рассказал о первом бое ЧВК «Вагнер» в спецоперации Предприниматель Пригожин назвал 19 марта днем первого боя ЧВК «Вагнер» в спецоперации РИА «Новости»

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Бойцы частной военной компании «Вагнер» ровно год назад вступили в свой первый бой в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал российский предприниматель Евгений Пригожин. Заявление бизнесмена привела его пресс-служба.

Свой первый бой «вагнеровцы» провели в районе села Новоалександровка под командованием Ратибора. В ходе освобождения населенного пункта они уничтожили большое количество личных сил противника.

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«Узнали мы о том, что требуемся своей Родине, за несколько дней до этого. Парни прилетели из Африки в летнем камуфляже и африканских панамках. С тех пор началась новая история войн», — подчеркнул Пригожин.

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Бойцы частной военной компании «Вагнер» продолжают наступление вглубь Артемовска с разных сторон. По последним данным, они вышли к улицам Консунского и Геологов при мощной поддержке со стороны артиллерии. А также освободили несколько кварталов в районе Буденовки.