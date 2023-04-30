Спецоперация 30 апреля 2023, 22:59 Пригожин рассказал, насколько продвинулся «Вагнер» в Артемовске Пригожин: ВСУ сохранили контроль только на 2,9 километрами Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что штурмовики частной военной компании «Вагнер» продвинулись за сутки в Артемовске (украинское название Бахмут) на 230 метров в разных направлениях. Под контролем ВСУ остались только 2,9 квадратных километра городской территории. Заявление бизнесмена привелае его пресс-служба в Telegram.

«Сегодня подразделения „Вагнер“ продвинулись вперед до 230 метров на различных направлениях и заняли 58 тысяч квадратных метров. Под контролем противника в Бахмуте остается площадь 2,9 квадратных километра», — сказал Пригожин.

Реклама

Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ. Бои за город продолжаются полгода. Российские силы контролируют до 90% территории, но обстановка в городе остается крайне напряженной.

Ранее сообщалось, что «вагнеровцы» прорвали оборону украинских войск в западных кварталах Артемовска. Российские войска взяли под контроль здание медицинского колледжа и освободили несколько частных жилых домов, превращенный украинскими военными в огневые точки.