Спецоперация 23 февраля 2023, 20:13 Пригожин поздравил российских бойцов из Артемовска Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин поздравил бойцов с Днем защитника Отечества РИА «Новости»

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Российский бизнесмен, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества из Артемовска. Видеопоздравление опубликовала пресс-служба Пригожина.

«Передний край. Артемовск. Здесь можно поздравить всех парней, которые воюют и находятся на передовой, в госпитале и военных, которые бьются за нашу родину, добровольцев, тех, кто работает на заводе, производя боеприпасы», — сказал он.

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Один из участников группировки войск «Вагнер» добавил, что до центра Артемовска, где находится основная сила противника, осталось 400 метров.

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Ранее Пригожин сообщил, что за все время спецоперации вагнеровцы уничтожили до 110 тысяч украинских боевиков. Он добавил, что слухи о якобы жестоких расправах над пленными бойцами ВСУ являются мифом.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрия Саблина, который возглавляет подразделение аэроразведки БАРС «Каскад», ЧВК «Вагнер» показывает себя в рамках спецоперации на Украине как эффективная структура.