Спецоперация 16 апреля 2023, 10:52 Пригожин поручил по случаю Пасхи передать украинской стороне группу пленных ЧВК «Вагнер» по поручению Пригожина передаст украинской стороне группу пленных

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поручил передать украинской стороне большую группу военнопленных. Такое решение он принял по случаю светлого праздника Пасхи. Видео опубликовали в Telegram-канале его пресс-службы.

«Всех подготовьте, накормите — напоите, раненых проверьте, чтобы врачи осмотрели», — сказал основатель частной военной компании.

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Пригожин обратил внимание, что пленные должны отбыть до обеда. Поручение принял один из бойцов ЧВК. После этого на записи показали, как военнопленным оглашают это указание. Затем они занимают места в автомобилях.

Ранее о пасхальном обмене с российской стороной заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Киеву передали 130 военных, которых взяли в плен на Артемовском, Херсонском, Запорожском и Соледарском направлениях. Даты и место обмена он не назвал.

В Минобороны России информацию Ермака пока не прокомментировали.