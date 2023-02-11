Спецоперация 11 февраля 2023, 17:55 Пригожин пообещал Украине «законную» месть за расстрел российских пленных Основатель «Вагнера» Пригожин: ЧВК не станет расстреливать пленных солдат ВСУ из мести РИА «Новости»

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ЧВК «Вагнер» не будет расстреливать украинских пленных в ответ на их аналогичное преступление, заявил ее основатель Евгений Пригожин. Соответствующий вопрос ему задали журналисты издания «Накануне», сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

«Мы, безусловно, будем мстить, но исключительно законными <…> методами — и уничтожать еще большее количество врагов», — констатировал глава ЧВК.

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Если речь идет о том, будут ли расстреливать украинских военнопленных, подчеркнул он, то ответ отрицательный: ЧВК «Вагнер» уничтожает противников «исключительно во время боя».

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«Расстреливать необходимо предателей», — подчеркнул Пригожин.

Видео расстрела пленных из ЧВК «Вагнер» украинскими военнослужащими появилось в Сети на этой неделе. В ООН запись признали подлинной.

Позже удалось установить личность боевика, участвовавшего в расстреле — это 26-летний житель Житомирской области. Он сам выложил в Сеть видеообращение, где признал вину. Мужчина попытался оправдаться тем, что «это были „вагнеровцы“», они якобы не пленные и осуществляли штурм.