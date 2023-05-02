Спецоперация 02 мая 2023, 00:35 Пригожин показал захваченные в Соледаре трофейные пулеметы Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин записал видео в Соледаре с трофейным оружием Telegram

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал в Telegram-канале видео со склада в Соледаре с трофейным оружием. На кадрах видно большое количество ящиков, по словам бизнесмена, заполненных пулеметами.

Глава ЧВК отметил, что в ящиках находятся тысячи экземпляров пистолетов-пулеметов ППШ, ППС, «Максимы», имеющие высокую скорострельность, а также пулеметы Дегтярева. Бизнесмен заявил, что этим оружием можно снабдить миллионную армию.

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Ранее «вагнеровцы» показывали соленые шахты с трофейным оружием в Парасковиевке под Соледаром. ВСУ использовали шахты для хранения советского оружия, по словам Пригожина, пригодного к использованию. В шахтах обнаружили 292 тысячи ящиков с пистолетами-пулеметами Шпагина 1941 года выпуска, в каждом ящике по 10 штук.

Об освобождении Соледара сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу в начале февраля.