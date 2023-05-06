Спецоперация 06 мая 2023, 15:57 Пригожин подтвердил, что ЧВК «Вагнер» готова передать позиции в Артемовске бойцам Кадырова Бизнесмен Пригожин подтвердил готовность «Вагнера» передать позиции в Артемовске «Ахмату» РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил готовность передать занимаемые позиции в Артемовске бойцам подразделения «Ахмат». Предприниматель поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за согласие войти в город.

Пригожин рассказал, что уже связался с представителями главы Чечни, чтобы незамедлительно начать передачу позиций в Артемовске. Он поблагодарил Рамзана Кадырова за то, что он согласился заменить бойцов «Вагнера».

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«В Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.) осталось чуть более двух квадратных километров (под контролем ВСУ — прим. ред.). Бахмут будет взят, несомненно, силами „Ахмат“», — подчеркнул Евгений Пригожин.

В сражениях за город украинская армия ежедневно теряет около 600 военнослужащих, рассказал основатель ЧВК «Вагнер». По его словам, примерно столько же бойцов ВСУ каждый день отправляют в Артемовск. В боях за этот населенный пункт погиб сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин. Он проходил службу в зоне проведения спецоперации в статусе добровольца.