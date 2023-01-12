Спецоперация 12 января 2023, 02:13 Пригожин передал украинскую соль бойцам «Вагнера» в Соледаре Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин передал соль «вагнеровцам» в Соледаре

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретился со бойцами группы в освобожденных солевых шахтах Соледара. С собой он принес пачку украинской соли. Он в шутку передал ее солдатам, чтобы они оставили ее в городе после его полной зачистки. Видео опубликовано в Telegram-канале группировки.

«Чтобы разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся, я передаю горному специалисту соль украинскую… Соледар когда пройдете, оставишь там внизу ее», — сказал Пригожин.

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Ранее Пригожин сообщил о полном освобождении и зачистке Соледара от подразделений ВСУ. Он рассказал, что мирных граждан вывели из города. Военных взяли в плен, а не пожелавших сдаться уничтожили.

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук пришел к выводу, что украинское командование «бросило в котел» военнослужащих, размещенных в окрестностях Соледара. По его мнению, это несколько опасно для российских войск, так как может грозить серьезными боями во время попыток выхода украинцев из этого окружения.