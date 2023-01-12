12 января 2023, 02:13
Пригожин передал украинскую соль бойцам «Вагнера» в Соледаре
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин передал соль «вагнеровцам» в Соледаре
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретился со бойцами группы в освобожденных солевых шахтах Соледара. С собой он принес пачку украинской соли. Он в шутку передал ее солдатам, чтобы они оставили ее в городе после его полной зачистки. Видео опубликовано в Telegram-канале группировки.
«Чтобы разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся, я передаю горному специалисту соль украинскую… Соледар когда пройдете, оставишь там внизу ее», — сказал Пригожин.
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Ранее Пригожин сообщил о полном освобождении и зачистке Соледара от подразделений ВСУ. Он рассказал, что мирных граждан вывели из города. Военных взяли в плен, а не пожелавших сдаться уничтожили.
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Военный эксперт Анатолий Матвийчук пришел к выводу, что украинское командование «бросило в котел» военнослужащих, размещенных в окрестностях Соледара. По его мнению, это несколько опасно для российских войск, так как может грозить серьезными боями во время попыток выхода украинцев из этого окружения.
Специальная военная операция РФ на Украине
Соледар
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