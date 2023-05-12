Спецоперация 12 мая 2023, 04:37 Пригожин опроверг отвод бойцов «Вагнера» в резерв Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин опроверг отвод бойцов группировки в резерв РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг сообщение журналиста Юрия Подоляки об отводе части подразделений частной военной компании из Артемовска в резерв. Слова бизнесмена привела его пресс-служба в Telegram.

Пригожин отметил, что в последнее время были попытки «высушить» активность бойцов «Вагнера», ограничивая поставки боеприпасов.

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«„Музыканты“ все задействованы, нет резервов у „музыкантов“. А фланги надо держать и никуда не убегать, а стоять намертво. Вот когда будете стоять намертво, тогда все будет здорово. Тогда Родина будет в безопасности», — сказал Пригожин.

Ранее предприниматель сообщил о продвижении бойцов «Вагнера» в Артемовске еще на 220 метров. Под контролем противника, по его словам, осталось 2,18 километра.

Бойцы частной военной компании вывели из подвала в Артемовске семью, в которой во время боев за город родился второй ребенок. Отец новорожденного мальчика рассказал, что они с женой узнали о беременности только когда начинались боевые действия. Выезжать на Украину они не хотели, а планировали дождаться русских.