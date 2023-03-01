Спецоперация 01 марта 2023, 14:22 Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артемовска Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: десятки тысяч солдат ВСУ удерживают Артемовск РИА «Новости»

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Украинские войска из последних сил пытаются удержать Артемовск и перебрасывают к нему свои резервы. Российским бойцам оказали сопротивление десятки тысяч военных, рассказал в Telegram-канале основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин.

Вооруженные силы Украины, по его словам, перебросили к Артемовску дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Судя по интенсивности боев, они не собираются отступать.

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«Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. [Число] кровопролитных боев увеличивается с каждым днем», — заявил бизнесмен.

Журналисты попросили его прокомментировать заявление хакеров из группировки Killnet, которые якобы взломали сайт американской авиабазы Рамштайн в Германии и узнали о приказе ВСУ отступить из Артемовска. Пригожин не подтвердил их информацию и призвал не верить слухам.

Он также опроверг покупку ЧВК «Вагнер» спутниковых снимков у китайской компании Spacety Co и заявил, что полтора года пользуется данными с собственных радиолокационных и оптических аппаратов.