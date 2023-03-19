Спецоперация 19 марта 2023, 17:07 Пригожин обозначил срок подготовки к ударам со стороны ВСУ Предприниматель Пригожин призвал готовиться к ударам ВСУ в зоне СВО в ближайшие 2 недели РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцам частной военной компании «Вагнер» и другим представителям российских сил в зоне проведения специальной военной операции нужно забыть о разногласиях, чтобы увидеть дальнейшие перспективы развития ситуаций, которые пока туманные. Об этом заявил российский предприниматель Евгений Пригожин.

Он подчеркнул, что сейчас главные задачи заключаются в удержании линии фронта и дальнейшем продвижении. Но этому препятствуют интриги, которые мешают вести боевые действия.

Реклама

«Нужно сконцентрироваться и ждать ударов со стороны противника. И быть готовыми отразить эти удары. Я думаю, что времени на подготовку у нас еще пара недель. А потом, если мы этого не сделаем, как говорится, будет поздно пить боржоми», — заявил бизнесмен.

Реклама

Сегодня исполнился ровно год, как бойцы частной военной компании «Вагнер» стали участниками специальной военной операции. О первом столкновении с войсками противника рассказал предприниматель Евгений Пригожин. Он отметил, что это было освобождение села Новоалександровка, в ходе которого ВСУ потеряли большое количество личного состава.