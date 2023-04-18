Спецоперация 18 апреля 2023, 12:22 Пригожин объяснил, зачем предлагал объявить о «жирной точке» в СВО Глава «Вагнера» Пригожин: можно объявить об окончании СВО, чтобы в РФ знали о ее успехах РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, предложив «поставить жирную точку» в СВО, имел в виду, что нужно не прекратить боевые действия, а успокоить россиян и дать им знать, что поставленных задач удалось достичь. Пояснение Пригожина журналистам русскоязычного отдела финской газеты Helsingin Sanomat опубликовала в Telegram его пресс-служба.

«Я не предлагаю никаким образом прекратить СВО, я говорю о том, что мы можем объявить об окончании СВО для того, чтобы русский народ, россияне знали о том, что результаты, которые мы перед собой ставили, достигнуты и получили чувство удовлетворения от проделанного», — заметил основатель ЧВК.

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Он подчеркнул, что нельзя идти на поводу у западной коалиции и точку в спецоперации нужно ставить только при условии соблюдения всех интересов России. Однако сегодня «и для власти, и для общества в целом» необходима какая-то «жирная точка», которая удовлетворит народ. Но это не окончание СВО, а лишь окончание ее важного этапа: взятие Артемовска, выход на Славянск, Краматорск, «еще какие-то серьезные завоевания».

Пригожин добавил, что после этого можно будет сообщить всем, что Россия достигла планируемых результатов.

Он заявил, что российские силы перемололи многих бойцов ВСУ, а одной из задач СВО была демилитаризация Украины. Уничтожение боеспособного населения — серьезный результат для любого конфликта, считает Евгений Пригожин. Глава «Вагнера» резюмировал: «никакого упадничества нет», ЧВК готова сражаться дальше. «до конца или до следующего шага».