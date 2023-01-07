Спецоперация 07 января 2023, 19:05 Пригожин объяснил уникальность Артемовска сетью подземелий Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о сети подземных городов под Артемовском РИА «Новости»

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Город Артемовск, за который российские военные ведут бои с украинскими националистами, является уникальным логистическим центром с сетью подземных тоннелей. Об этом заявил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, которого процитировала его пресс-служба.

Артемовск он назвал основной точкой для восточного фронта специальной операции.

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«Фишка города заключается в его уникальных географических и исторических оборонных возможностях. Сам город на несколько частей делят водные преграды, а в окрестностях есть целый комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны», — сказал Пригожин.

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Основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что природные тоннели Артемовска создают естественные высоты и овраги, однако под самим городом есть и серьезная рукотворная инфраструктура.

«Вишенкой на торте является сеть артемовских и соледарских шахт, система подземных городов. На глубине 80–100 метров перемещаются не только танки, но и боевые машины пехоты. Есть запасы оружия, хранимые еще с Первой мировой войны», — добавил он.

Ранее Пригожин сравнил бои за Артемовск с Куликовской и Бородинской битвами.