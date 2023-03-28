Спецоперация 28 марта 2023, 14:43 Пригожин объяснил необходимость поездок на линию боевого соприкосновения Глава «Вагнера» Пригожин назвал поездки в зону СВО необходимыми для управления бойцами РИА «Новости»

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин часто посещает зону боевого соприкосновения, чтобы лучше понимать, как управлять бойцами. Слова бизнесмена привела в Telegram-канале его пресс-служба.

«Для управления бойцами необходимо находиться в их шкуре, чтобы понимать, что они делают. Поэтому такие регулярные поездки необходимы. Управлять тоже надо, это же не значит, что в окопе сидеть нужно», — сказал он.

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Пригожин обратил внимание на публикации видео, на котором командиры группы дают интервью непосредственно в красной зоне.

«Один дает интервью, он командир дивизии по статусу. Другой на коленях удерживает сектор стрельбы вдоль улицы, он по своему статусу командир полка. В этом и весь смысл работы ЧВК „Вагнер“, никто не расслабляется в кабинете. Все видят процесс изнутри, поэтому все работает как часы», — заключил глава группы.

Ранее Пригожин в ироничной манере заявил о планах принять участие в ближайших выборах президента Украины.