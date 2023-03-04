Спецоперация 04 марта 2023, 21:08 Пригожин назвал условие для завершения спецоперации хоть завтра Пригожин: за Россию нужно бороться здесь и сейчас, чтобы Украина не пошла на прорыв РИА «Новости»

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Борьба за Россию должна происходить здесь и сейчас, иначе Украина, воспользовавшись помощью НАТО, вновь решится на прорыв красных линий, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Комментарий опубликовала в Telegram-канале пресс-служба бизнесмена.

По его словам, спецоперация на Украине «может закончиться хоть завтра». Для этого нужно «отвести все те линии, на которых сейчас находятся наши войска». И на этом зафиксировать российскую границу и поставить на ней пограничников, добавил Пригожин.

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«Я абсолютно уверен, что Украина при помощи блока НАТО пойдет прорывать эти красные линии и возвращать те территории, которые принадлежали ей до 2014 года», — сказал бизнесмен.

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Пригожин также считает, что в случае окончания спецоперации прямо сейчас — следующий конфликт может оказаться «еще более трагичным».

Российский предприниматель Евгений Пригожин объявил, что Артемовск скоро будет полностью окружен. Он попросил президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ к отступлению войск.