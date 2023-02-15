Спецоперация 15 февраля 2023, 20:32 Пригожин назвал дату возможного окружения Артемовска Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: Артемовск может быть окружен в марте–апреле РИА «Новости»

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Город Артемовск (украинское название — Бахмут) может оказаться в окружении в марте–апреле текущего года. Не исключено, что на сроки повлияют поставки ВСУ тяжелого вооружения, сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его слова привело РИА «Новости».

«Я думаю, что это март–апрель. Хотя загадывать очень сложно. Они сейчас получают новые виды вооружения», — поделился мнением Пригожин.

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Бизнесмен также заверил, что «вагнеровцы» будут уничтожать Leopard.

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«Сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор», — резюмировал он.

Ранее Пригожин сообщил, что продолжающиеся бои российских сил за Артемовск нацелены на сковывание украинской армии, чье командование активно перебрасывает туда резервы ради удержания города.

Предприниматель также поделился данными разведки. Общая численность украинских войск, сконцентрированных в районе Артемовска, по его словам, составила около 50 тысяч человек.

Официальный представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, в свою очередь, заявил, что руководство украинской армии изучает возможность отступления из Артемовска, чтобы сохранить личный состав.