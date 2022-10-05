Спецоперация 05 октября 2022, 13:54 Поделиться Telegram

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Viber «Пригожин — гражданин России». В Кремле объяснили причастность бизнесмена к спецоперации Пресс-секретарь президента РФ Песков объяснил действия Пригожина болью за происходящее

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Бизнесмен Евгений Пригожин является россиянином и болеет душой за происходящее в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему он поддержал спецоперацию, но не стал комментировать статус группы «Вагнер», сообщил ТАСС.

«Пригожин — гражданин России. Это главное. И самое важное — он предприниматель. Вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит. И вносит большой вклад — посильный», — сказал он.

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Представитель Кремля заявил, что Евгений Пригожин не единственный, многие другие предприниматели делают то же самое. Однако на вопрос о статусе созданной им частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Песков отвечать не стал.

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Бизнесмен признался, что собрал в 2014 году группу «Вагнер», сообщило РИА «Новости». Он заявил, что ее бойцы участвовали в освобождении луганского аэропорта, определяли судьбу республик Донбасса.

Ранее Госдеп США пообещал вознаграждение за доказательства влияния бизнесмена на президентские выборы 2016 года.

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