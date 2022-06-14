Адвокат пленного российского военного Вадима Шишимарина, которого суд Украины приговорил к пожизненному заключению, подал апелляцию. Об этом сообщил украинский телеканал «Суспильне ТВ».

«Подали апелляцию. Ждем рассмотрения. Любой человек, я думаю, получивший пожизненное заключение, не обрадуется такому приговору», — передали представители украинского СМИ слова адвоката.

Шишимарина приговорили к пожизненному заключению решением суда от 23 мая. Российского военнослужащего обвинили в убийстве мирного жителя Сумской области в ходе спецоперации на Украине. Шишимарин был командиром отделения 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. В ходе боевых действий его взяли в плен.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова допустила возможность обмена Шишимарина на пленных солдат ВСУ. При этом МИД России заявил, что об этом пока рано говорить. По словам представителей ведомства, обсуждать эту возможность можно только по окончании суда над украинскими военнослужащими. Такое заявление сделал замглавы МИД России Андрей Руденко.