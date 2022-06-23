Приговоренный к смертной казни в ДНР наемник попрощался с матерью

Британский наемник Эйден Аслин, приговоренный Верховным судом Донецкой Народной Республики, позвонил матери и попрощался с ней. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного.

Защитник Аслина уточнил, что его семья все еще надеется на подачу британскими властями прошения о помиловании.

Аслин и его соотечественник Шон Пиннер в составе украинской армии вели боевые действия против мирного населения Донбасса. В середине апреля они добровольно сложили оружие и сдались в плен войскам ДНР.

Верховный суд республики приговорил британцев, а также марокканца Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что Великобритания и Марокко не передавали в республику официальных прошений о помиловании наемников. Он добавил, что сами осужденные также не просили помиловать их.

Посол России в Великобритании Андрей Келин сказал, что Великобритания передала РФ ноту по приговору Аслина и Пиннера, однако ее содержание не вызвало желания дипломатов вести переговоры по этому вопросу.