Иностранные наемники, осужденные в ДНР и приговоренные к смертной казни, пока не обращались за помилованием. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В мой адрес такой просьбы не поступало. Она может поступить после того, как будет обжалован приговор или не обжалован. После того как пройдет этот месяц», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Пушилин отметил, что иностранные наемники имеют право обжаловать приговор до 9 июля. По его словам, приговоренные к смертной казни находятся в одиночных камерах. Они содержатся в абсолютно адекватных условиях, согласно международным нормам.

Глава ДНР подчеркнул, что затягивать с военным трибуналом власти республики не намерены, промежуточный этап может состояться уже до конца июля. Трибунал может пройти в Мариуполе.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к смертной казни. Они воевали на стороне украинских националистов.