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    22 июня 2022, 10:38

    Приговоренные к смертной казни в ДНР иностранные наемники не просили о помиловании — Пушилин

    Глава ДНР Пушилин: приговоренным к казни наемникам осталось две недели на обжалование приговора

    Александр Иванов

    Иностранные наемники, осужденные в ДНР и приговоренные к смертной казни, пока не обращались за помилованием. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Приговоренные к смертной казни в ДНР иностранные наемники не просили о помиловании — Пушилин

    «В мой адрес такой просьбы не поступало. Она может поступить после того, как будет обжалован приговор или не обжалован. После того как пройдет этот месяц», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Пушилин отметил, что иностранные наемники имеют право обжаловать приговор до 9 июля. По его словам, приговоренные к смертной казни находятся в одиночных камерах. Они содержатся в абсолютно адекватных условиях, согласно международным нормам.

    Глава ДНР подчеркнул, что затягивать с военным трибуналом власти республики не намерены, промежуточный этап может состояться уже до конца июля. Трибунал может пройти в Мариуполе.

    Ранее Верховный суд ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к смертной казни. Они воевали на стороне украинских националистов.