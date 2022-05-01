Захарова раскритиковала Джоли за приезд во Львов

Приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов связан с попыткой отвлечь внимание мировой общественности от заблокированных националистов на металлургическом заводе «Азовсталь». Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от „Азовстали“. Попытки перебить повестку очень легко считываются, они наивны и примитивны. Популярность должна работать на популизм», — сообщила она.

Дипломат подчеркнула, что именно националисты удерживают на «Азовстали» мирное население и прикрываются им, не позволяя выйти.

Также Захарова напомнила, что артист Иосиф Кобзон в 2002 году лично вел переговоры с террористами в здании захваченного Театрального центра на Дубровке.

«Это было с риском для жизни, по-настоящему. Американские звезды же умеют только пиариться», — заявила дипломат.

Накануне в Сети появилось видео с визитом знаменитости на Западную Украину. Джоли посетила Львов, в котором пообщалась с местными жителями.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин позднее написал в соцсети, что приглашает Джоли приехать в Донбасс.