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    01 мая 2022, 16:55

    Захарова раскритиковала Джоли за приезд во Львов

    Захарова связала приезды актрисы Джоли во Львов с попыткой отвлечь внимание от «Азовстали»

    Максим Зинкин

    Приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов связан с попыткой отвлечь внимание мировой общественности от заблокированных националистов на металлургическом заводе «Азовсталь». Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Захарова раскритиковала Джоли за приезд во Львов

    «Главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от „Азовстали“. Попытки перебить повестку очень легко считываются, они наивны и примитивны. Популярность должна работать на популизм», — сообщила она.

    Дипломат подчеркнула, что именно националисты удерживают на «Азовстали» мирное население и прикрываются им, не позволяя выйти.

    Также Захарова напомнила, что артист Иосиф Кобзон в 2002 году лично вел переговоры с террористами в здании захваченного Театрального центра на Дубровке.

    «Это было с риском для жизни, по-настоящему. Американские звезды же умеют только пиариться», — заявила дипломат.

    Накануне в Сети появилось видео с визитом знаменитости на Западную Украину. Джоли посетила Львов, в котором пообщалась с местными жителями.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин позднее написал в соцсети, что приглашает Джоли приехать в Донбасс.