Прием документов на получение ежемесячных соцвыплат начался в Мелитополе

Прием документов на получение ежемесячных социальных выплат начался в пятницу в Мелитополе. Об этом в Telegram-канале написала администрация города.

«С 15 июля начинается оформление документов для получения ежемесячных социальных выплат», — сказано в сообщении.

Ежемесячная социальная помощь полагается для многодетных и малообеспеченных семей, одиноких мам и мам с детьми до 18 лет. Также решен вопрос с организацией помощи «малообеспеченным перемещенным особам», которые живут в общежитии.

«Каждый обратившийся может рассчитывать на один вид помощи», — уточнили в администрации.

Всего в городе работает четыре пункта приема документов.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Галина Данильченко сообщала, что с 1 июля в Мелитополе должен вновь заработать Пенсионный фонд.