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    15 июля 2022, 09:59

    Прием документов на получение ежемесячных соцвыплат начался в Мелитополе

    Администрация Мелитополя: в городе начался прием документов на соцвыплаты

    Александр Иванов

    Прием документов на получение ежемесячных социальных выплат начался в пятницу в Мелитополе. Об этом в  Telegram-канале написала администрация города.

    «С 15 июля начинается оформление документов для получения ежемесячных социальных выплат», — сказано в сообщении.

    Ежемесячная социальная помощь полагается для многодетных и малообеспеченных семей, одиноких мам и мам с детьми до 18 лет. Также решен вопрос с организацией помощи «малообеспеченным перемещенным особам», которые живут в общежитии.

    «Каждый обратившийся может рассчитывать на один вид помощи», — уточнили в администрации.

    Всего в городе работает четыре пункта приема документов.

    Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Галина Данильченко сообщала, что с 1 июля в Мелитополе должен вновь заработать Пенсионный фонд.