21 февраля 2024, 05:12
«Придут и расстреляют». Жительница Авдеевки призналась, что очень боится возвращения ВСУ
Жительница Авдеевки заявила о желании попасть к детям в РФ и страхе возврата ВСУ
Жительница Авдеевки Татьяна заявила, что боится возвращения боевиков ВСУ и украинского правительства. Ее слова передало РИА «Новости».
«Ну как вы думаете? Конечно», — ответила она на вопрос об ожидании прихода российских военных.
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По словам Татьяны, она боится, что ее слова увидят на Украине.
«Придут и расстреляют. Страшно, очень страшно. И я хочу, чтобы нас с мужем отсюда вывезли», — призналась женщина.
Жительница Авдеевки объяснила, что хочет уехать из региона к своим родным, которые уже обосновались в России. Она сильно скучает по детям, с ними женщина не виделась уже девять лет.
Ранее Минобороны опубликовали видео, где российские военные, вошедшие в Авдеевку, впервые поговорили с местными жителями. Люди заявили, что после побега боевиков ВСУ смогли выйти из укрытий и без страха набрать воды.
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