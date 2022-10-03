«Если мы не пойдем туда, они придут сюда». Провожающий товарища рассказал, чего люди ждут при мобилизации | 360°

Эксклюзив 03 октября 2022, 13:11 Поделиться Telegram

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Viber «Если мы не пойдем туда, они придут сюда». Провожающий товарища рассказал, чего люди ждут при мобилизации Провожающий товарища на СВО в Подмосковье рассказал, чего люди ждут при мобилизации

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Ожидающие повестку на мобилизацию молодые люди ждут от правительства разъяснений, что будет с их долговыми обязательствами при призыве. Об этом «360» рассказал молодой человек по имени Андрей, провожавший на службу своего товарища из Подмосковья.

«Все ждем этих повесток, потому что непонятно, идет много вопросов к самим органам власти, как вообще нужно идти, как не нужно идти. <…> Многие люди нашего возраста, от 25 до 35 лет, у нас всех есть долговые обязательства, никто не может нам ответить, что вообще в дальнейшем с этим будет. А так, придет повестка — все пойдем», — сказал он.

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Уклоняющихся от мобилизации он также назвал «крысами, бегущими с тонущего корабля».

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«Если мы туда не пойдем — они сюда придут. Тогда будет плохо нам. Поэтому здравомыслящий человек любой соберется и пойдет», — заявил Андрей.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Военнообязанных россиян с востребованной учетно-воинской специальностью и боевым опытом привлекут для выполнения поставленных задач в зоне проведения специальной операции.

Ранее портал «Объясняем.рф» рассказал об условиях кредитных каникул для мобилизованных россиян и членов их семей.

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