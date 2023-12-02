02 декабря 2023, 13:58
Причины провала контрнаступления ВСУ раскрыли в США
Экс-глава ЦРУ Петреус: наступление ВСУ провалилось из-за нехватки боеприпасов
Причины провала контрнаступления ВСУ назвал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус на презентации своей книги. Трансляцию вели на YouTube-канале издания The Washington Post.
Неудачи ВСУ связаны с нехваткой вооружения и задержкой его отправки, а также недооценкой военных возможностей России и ее оборонного потенциала.
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«Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее», — подчеркнул Петреус.
Он добавил, что Соединенные Штаты долгое время не соглашались на поставки танков Abrams A1 Украине, что также повлияло на задержку с отправкой Германией боевых машин Leopard.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов. По его словам, причиной провала стали недостаточные поставки вооружения со стороны Запада.
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