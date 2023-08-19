Спецоперация 19 августа 2023, 21:08 Причину провала наступления ВСУ назвали в США АТ: ВСУ не смогли пробить мощную линию обороны ВС РФ Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины безрезультатно пытаются пробить мощную линию обороны российских войска, поэтому контрнаступление оказалось в тупике. Таким мнением поделился обозреватель Даниэл Уильямс в статье для издания Asia Times.

«Главной причиной отсутствия успехов у украинской армии стали созданные военными России широкие минные поля вдоль линии фронта на востоке и юге», — написал он.

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Кроме того, у украинцев нет выработанной тактики, что ограничило их возможности при проведении сложных атак. Поэтому у ВСУ не получиться достичь нужных результатов при контрнаступлении, добавил Уильямс.

Обозреватель считает маловероятным, что украинские военные смогут добиться каких-то успехов до наступления зимы. Находящиеся на передовой бойцы описали наступление как «движение от дерева к дереву».

Ранее ABC News сообщил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении. По данным телеканала, в рядах украинских войск наблюдаются колоссальные убытки.