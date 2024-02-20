Спецоперация 20 февраля 2024, 00:45 Причину антивоенных настроений на Украине раскрыли в Венгрии Сийярто: кадры насильственного призыва в ВСУ не мотивируют украинцев РИА «Новости»

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Насильственный призыв в Вооруженные силы Украины не усиливают желание людей участвовать в конфликте. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, чьи слова привело РИА «Новости».

«То, что наполняет тревогой всех — появляется все больше видео о насильственной мобилизации», — отметил Сийярто.

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Он подчеркнул, что если на Украине такие кадры тоже видят, то это явно не мотивирует местных жителей. «Все более снижающаяся планка мобилизации» — это еще одно основание для поиска решений мирного урегулирования конфликта, подчеркнул венгерский министр.

Политик добавил, что тему роста антивоенных настроений в украинском обществе не обсуждали на заседании глав МИД стран Европейского союза.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее продлил на 90 дней военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. До этого законопроект утвердили депутаты Верховной рады.