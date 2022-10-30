Прибор ночного видения снял уничтожение украинских диверсантов в Энергодаре | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 18:15 Прибор ночного видения снял уничтожение украинских диверсантов в Энергодаре Минобороны показало на видео уничтожение украинских диверсантов в Энергодаре

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Видео с уничтожением диверсантов ВСУ, пытавшихся высадиться в Энергодаре, опубликовало Минобороны России. Кадры сделал прибор ночного видения, сообщило РИА «Новости».

На записи плавательное средство, в котором находилась группа диверсантов, двигалось по воде. Потом по нему открыли огонь. На видео можно разглядеть всплески от падающих в воду боеприпасов.

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По данным Минобороны, при попытке высадки украинской ДРГ со стороны акватории Каховского водохранилища российские военные уничтожили один быстроходный катер противника.

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В ведомстве обратили внимание, что ВСУ продолжают провокации, хотя на Запорожской атомной электростанции находятся представители МАГАТЭ. За минувшие сутки украинские военные трижды обстреляли Энергодар и территории, прилегающие к ЗАЭС. Подразделения противника подавили ответным огнем.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, заключили в министерстве.

По данным городской администрации, в Энергодаре из-за атак украинских военных пропадал свет.