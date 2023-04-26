Спецоперация 26 апреля 2023, 03:13 Приблизившийся к российским позициям танк ВСУ уничтожили с помощью Т-90М РИА «Новости»: Т-90М ликвидировал приблизившийся к российским позициям украинский Т-80 РИА «Новости»

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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа уничтожил танк Т-80 украинской армии, который приблизился к российским позициям в Донбассе. Об этом РИА «Новости» сообщил командир танковой роты с позывным Большой.

«Поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к опорным пунктам. С третьего выстрела попали в двигатель, танк загорелся и догорел сам», — отметил он.

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Военнослужащий пояснил, что разведчики корректировали работу с помощью беспилотника.

Российская армия получила для применения в зоне СВО несколько сотен новейших Т-90М «Прорыв» и глубоко модернизированных машин Т-72Б3М в марте 2023 года. По своим тактико-техническим характеристикам эти танки находятся на уровне самых современных иностранных машин.

Т-90М обладает новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровой пушкой, которая обеспечивает применение новых боеприпасов высокой эффективности. Также у танка есть управляемые ракеты, позволяющие уничтожать танки и другую бронетехнику противника на дальности до пяти километров.