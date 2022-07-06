Прибалтика не выдержит и 10 дней при военном конфликте с Россией

Издание The Times заявило, что в случае войны в Европе боеприпасы у британской армии закончатся через два дня. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный призвал не верить подобным статьям. При этом он подтвердил, что при вооруженном конфликте с Россией ни одна из стран Прибалтики, например, не сможет выстоять. Далее — прямая речь собеседника «360».

Газета — это не эксперт по военным вопросам. Начнем с того, что степень доверия к любым газетам зарубежным в период, когда ведутся боевые действия, близится к нулю. И это очень четко видно, когда публикуют очередные фейки, то про Бучу, то когда немецкие газеты выдают преступления нацистов за наши. Поэтому доверять любым статьям, тем более британским или американским, не стоит.

Никто никогда из военных специалистов, которые реально владеют ситуацией, не будет в открытый доступ давать подобные данные поскольку это является военной тайной. И ни одно государство никогда не допустит утечки этих данных. Оно может «слить» данные, которые не будут соответствовать реальности, либо занизить их, либо завысить в зависимости от ситуации, но реальные данные никто не даст, потому что это обороноспособность.

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Мы можем ориентироваться только на сумму сведений, которые поступают из разных стран, которые поставляют вооружение Украине. Сейчас больше 36 стран поставляют оружие. Все страны, которые поставляют оружие говорят о том, что советское вооружение, <…> которое у них было в запасе, они уже передали Украине.

Здесь интересный момент в том, что, как правило, это оружие уже отслужило свое. Даже скорее не оружие, а боеприпасы. <…> Проблему утилизации они решают тем, что передают эти боеприпасы Украине. Украина не раз уже жаловалась, что у них то не происходит выстрела, то происходит взрыв снаряда в стволе. То есть возникают вот эти проблемы и говорить о каких-то конкретных цифрах я бы лично воздержался.

«Коридор» на Запад

Если чисто теоретически Российскую Федерацию спровоцируют и она будет вынуждена действительно пробивать «коридор» через прибалтийские государства на Запад, то это будет в течение буквально 5-10 дней и не более того.

Ни одна из этих стран не обладает достаточными вооруженными силами, чтобы противостоять современной российской армии. Те вооружения, которые сейчас находятся у наших войск, передовые и многое из того, что у нас есть, не имеет даже аналогов. Этого нет и близко в тех армиях, их еще называют потешные войска, который есть у Эстонии, Латвии и Литвы.

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Там практически нет современного вооружения. Вся их надежда на то, что НАТО им поможет. Это, как говорят: «Ай, Моська! знать она сильна, что лает на слона». Они лают, чтобы им за это заплатили в виде там субсидии, субвенции и прочее, что они получают из ЕС.

Они на это рассчитывают, потому что их для этого и держат, так же как и Польшу. Но при этом реально противостоять в военном отношении российской армии они не могут. Они надеются только на США, поэтому срок 5-10 дней зависит только от того, какими силами мы будем этот «коридор» пробивать.

Это могут быть только воздушно-десантные войска, которые десантируются в столицах и возьмут их под контроль. Кроме того, что взять столицы, практически ни одна из этих стран не обладает никакой развитой военной инфраструктурой. У них нет своей линии Мажино, как это было в свое время у Финляндии, там нет никаких укрепрайонов, которые приходится нашим штурмовать в «Азовстали». У них нет никаких условий для того, чтобы сдержать наши части, поэтому их военная роль в НАТО заключается в том, чтобы предоставить территорию, и они это не скрывают.