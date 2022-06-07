При взрыве в Херсоне один человек пострадал

Один человек пострадал в результате взрыва в ресторане «Ностальжи» в Херсоне. Об этом сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области.

«Около 12:40 по московскому времени поступила информация о взрыве в херсонском ресторане „Ностальжи“ (Старообрядческая улица, дом 10). Пострадал один человек, ему уже оказана помощь», — сказано в сообщении администрации в Telegram-канале.

Власти отметили, что данные о взрыве возле здания военно-гражданской администрации не верны.

Ранее очевидцы сообщили РИА «Новости», что недалеко от здания администрации Херсона случился взрыв в кафе. В результате ЧП оказались разбиты стекла, выбита дверь.

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины в ходе спецоперации. В результате этого в регионах сформировали военно-гражданские администрации. После этого там начали вещать российские радиостанции и телеканалы.