При обстреле дома престарелых в ЛНР погибли люди

ВСУ обстреляли дом престарелых в Стаханове. Там произошел пожар, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщили в МВД ЛНР.

Замминистра внутренних дел ЛНР Владимир Киселев в эфире Первого канала уточнил, что в данный момент идет спасательная операция.

«Есть, к сожалению, и погибшие, и раненые, сейчас устанавливается полностью вся картина происходящего: откуда били, кто бил». — сказал он.

Киселев выразил уверенность, что в ближайшее время генпрокуратура назовет виновных в случившемся. Произошедшее он назвал чудовищным обстрелом.

Ранее глава администрации города Сергей Жевлаков в эфире телеканала «Россия 24» также рассказал о пожаре в хосписе после обстрела украинскими военными накануне.

«Хоспис — прямое попадание. Нарушение кровли, пожар, бетонное перекрытие было пробито. Там находились больные, пожилые люди, они были эвакуированы», — сказал Жевлаков.

По его словам, никто в результате случившегося не пострадал, пожар в хосписе ликвидирован.