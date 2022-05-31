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    31 мая 2022, 13:23

    При обстреле дома престарелых в ЛНР погибли люди

    МВД ЛНР: при обстреле дома престарелых в Стаханове погибли люди

    Александр Иванов

    ВСУ обстреляли дом престарелых в Стаханове. Там произошел пожар, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщили в МВД ЛНР.

    Замминистра внутренних дел ЛНР Владимир Киселев в эфире Первого канала уточнил, что в данный момент идет спасательная операция.

    «Есть, к сожалению, и погибшие, и раненые, сейчас устанавливается полностью вся картина происходящего: откуда били, кто бил». — сказал он.

    Киселев выразил уверенность, что в ближайшее время генпрокуратура назовет виновных в случившемся. Произошедшее он назвал чудовищным обстрелом.

    Ранее глава администрации города Сергей Жевлаков в эфире телеканала «Россия 24» также рассказал о пожаре в хосписе после обстрела украинскими военными накануне.

    «Хоспис — прямое попадание. Нарушение кровли, пожар, бетонное перекрытие было пробито. Там находились больные, пожилые люди, они были эвакуированы», — сказал Жевлаков.

    По его словам, никто в результате случившегося не пострадал, пожар в хосписе ликвидирован.