Пострадавших при ночных обстрелах Херсона нет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

«Ни погибших, ни раненых нет», — сказал собеседник агентства.

Прошедшей ночью корреспондент РИА «Новости» рассказал, что ракеты «Точка-У» и РСЗО «Ураган» полетели в район телецентра Херсона.

Источник агентства в силовых структурах РФ в Херсоне уточнил, что украинские силы выпустили по городу три ракеты «Точка-У», две из них удалось сбить.

Телевизионная вышка Херсона после ракетного удара устояла, видимых повреждений нет.

Тем временем зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не вернется под контроль Украины. По его словам, сейчас главная задача — развить экономику. Также стало известно, что область с 1 мая переходит на рублевые расчеты.