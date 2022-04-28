При обстрелах Херсона со стороны ВСУ никто не пострадал — СМИ
РИА «Новости»: при обстрелах Херсона со стороны ВСУ никто не пострадал
Пострадавших при ночных обстрелах Херсона нет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.
«Ни погибших, ни раненых нет», — сказал собеседник агентства.
Прошедшей ночью корреспондент РИА «Новости» рассказал, что ракеты «Точка-У» и РСЗО «Ураган» полетели в район телецентра Херсона.
Источник агентства в силовых структурах РФ в Херсоне уточнил, что украинские силы выпустили по городу три ракеты «Точка-У», две из них удалось сбить.
Телевизионная вышка Херсона после ракетного удара устояла, видимых повреждений нет.
Тем временем зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не вернется под контроль Украины. По его словам, сейчас главная задача — развить экономику. Также стало известно, что область с 1 мая переходит на рублевые расчеты.