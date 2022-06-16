Президент Сирии пообещал ДНР признать статус республик Донбасса

В ближайшее время Сирия признает статус Донецкой и Луганской народных республик. О разговоре донецкой делегации с сирийским президентом Башаром Асадом рассказало РИА ФАН со ссылкой на Мининформации ДНР.

«Президент Сирии Башар Асад поздравил делегацию ДНР с освобождением большей части республики и заявил, что даст МИД САР указание начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР», — сказали в министерстве.

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад, в свою очередь, пообещал начать процедуру незамедлительно. Делегация ДНР прибыла в Сирию 13 июня.