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    02 мая 2022, 03:28

    Президент Никарагуа назвал цель спецоперации на Украине

    Президент Никарагуа Ортега: Россия борется против нацистов на Украине

    Дарья Бунякова

    Российские военные борются против нацистов в ходе спецоперации на Украине. Они сражаются за безопасность своей страны, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.

    Президент Никарагуа назвал цель спецоперации на Украине

    «Россия борется за свою безопасность против нацистов, которые правят и убивают на Украине после переворота 2014 года. Он был жестоким — доступна архивная хроника террористических актов, которые практиковались как в Венесуэле, так и в Никарагуа», — сказал Ортега. Цитату привело РИА «Новости».

    С таким заявление президент Никарагуа выступил во время празднования дня трудящихся. В связи с этим он подчеркнул, что именно Россия привела к власти рабочих и крестьян. Это произошло впервые в мировой истории.

    «В решающей битве за человечество она победила нацизм», — напомнил Ортега.

    Он также раскритиковал позицию США и Европы, которые поощряют киевский режим. При этом президент напомнил, что украинские власти практикуют террористические акции с момента госпереворота. В качестве примера он привел поджог Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Тогда погибли 48 человек.