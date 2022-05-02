Российские военные борются против нацистов в ходе спецоперации на Украине. Они сражаются за безопасность своей страны, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.

«Россия борется за свою безопасность против нацистов, которые правят и убивают на Украине после переворота 2014 года. Он был жестоким — доступна архивная хроника террористических актов, которые практиковались как в Венесуэле, так и в Никарагуа», — сказал Ортега. Цитату привело РИА «Новости».

С таким заявление президент Никарагуа выступил во время празднования дня трудящихся. В связи с этим он подчеркнул, что именно Россия привела к власти рабочих и крестьян. Это произошло впервые в мировой истории.

«В решающей битве за человечество она победила нацизм», — напомнил Ортега.

Он также раскритиковал позицию США и Европы, которые поощряют киевский режим. При этом президент напомнил, что украинские власти практикуют террористические акции с момента госпереворота. В качестве примера он привел поджог Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Тогда погибли 48 человек.