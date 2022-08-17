Президент Молдавии признала риск аварии на Запорожской АЭС

Президент Молдавии Майя Санду признала факт существования риска аварии на Запорожской АЭС. При этом она выразила надежду на то, что катастрофы удастся избежать.

«Мы надеемся, что ядерной катастрофы можно избежать, потому что это привело бы к трагедии, надеюсь, что подобная ошибка не будет допущена. <…> Мы надеемся, что этого не произойдет, но риски есть», — сказала Санду в эфире телеканала Nord news.

Она добавила, что в Молдавии уже приняли определенные меры для обеспечения безопасности местных жителей. В качестве примера президент привела полученную от Румынии партию йодида калия. При повышении уровня радиации препарат будут раздавать населению Молдавии.

Ранее молдавское Минэкологии сообщило, что отслеживает уровень радиации на территории республики. Полученными данными министерство обменивается с украинскими коллегами, а также передает прогноз президенту и премьер-министру Молдавии.

Запорожская АЭС находится под охраной российских войск. При этом украинские военные не прекращают обстреливать территорию станции.