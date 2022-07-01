Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо, приезжавший в Москву накануне для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передал ему послание от украинского президента Владимира Зеленского. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Как я сказал в Киеве, хотя нынешняя ситуация все еще очень сложная, я все же говорю, что важно продвигать мирное урегулирование, а также открытый диалог. Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил готовность наладить общение между двумя лидерами», — произнес президент Индонезии.

По данным на вчерашний вечер, в Кремле послание еще не распечатывали, написал «Царьград». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, о чем там речь.

Перед приездом в Россию Джоко Видодо нанес визит на Украину и предложил ее президенту Владимиру Зеленскому передать послание российскому лидеру. Тогда глава Индонезии также объяснил, что стремится к мирному разрешению украинского кризиса. Об этом сообщали «Известия».