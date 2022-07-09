Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского объяснить свой визит в Киев. Об этом написал Spiegel.

По данным издания, между президентами состоялся телефонный диалог, в ходе которого Штайнмайер прямо спросил Зеленского о причинах отмены визита. По его мнению, такой шаг Зеленского противоречит установлению крепких дипломатических отношений между странами.

Зеленский в ответ заявил, что произошедшее стало крупным недоразумением, после чего предложил поменять дату визита. В ответ Штайнмайер выразил удивление, что началось обсуждение нового визита, когда ее не снят вопрос об отмене старого, но затем решил не продолжать ему тему и уступил украинскому лидеру.

Кандидат исторических наук Антон Бредихин заявил «360», что своим поведением украинские политики отворачивают от себя Европу и снижают шансы на поставки тяжелого вооружения.