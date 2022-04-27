Президент Болгарии категорически отказался поставлять оружие на Украину

Поставки оружия на Украину сделают Болгарию участницей конфликта, заявил президент страны Румен Радев. Он выступил против накачивания украинской армии снарядами и боевой техникой, сообщил телеканал RT.

«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи», — объявил болгарский лидер.

Президент отметил, что призывы к миру и скорейшему завершению спецоперации сменились воинственной риторикой. Ранее Венгрия и Греция по той же причине отказались поддерживать украинские войска оружием.

Однако о новых поставках объявили США, а Пентагон даже открыл в Германии собственный центр по контролю над военной помощью Украине. Россия уже направила ноту протеста. Несмотря на это, украинская армия не перестала испытывать снарядный голод, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, ведь Вооруженные силы России успешно уничтожают их склады.