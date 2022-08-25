За восемь лет вооруженного противостояния между вооруженными силами ДНР и украинскими войсками поселок Пески, расположенный под Донецком, превратился в мощный укрепрайон ВСУ. Бойцы украинской армии создали мощную линию укреплений и блиндажей. Во многом этому способствовали выполняемые в одностороннем порядке Минские соглашения и различные режимы прекращения огня.

Пески — небольшой поселок городского типа в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). С началом боевых действий в Донбассе в 2014 году он перешел под контроль вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для сторон конфликта. Дело в том, что он напрямую примыкает к одному из районов Донецка и граничит с аэропортом им. С. С. Прокофьева. Именно такое географическое положение позволяет противнику вести хаотичный огонь по столице ДНР.

Летом 2022 года в ходе спецоперации подразделения Народной милиции (НМ) ДНР при поддержке ВС РФ начали бои за освобождение Песок. В конечном итоге 13 августа 2022 года Минобороны России заявило о взятии поселка под свой контроль. Спустя некоторое время эту информацию подтвердил и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, в ходе успешного наступления Союзные войска отбросили ВСУ от подступов к Донецку еще на несколько километров.

Стертый с лица земли

За последние восемь лет бойцы ВСУ практически стерли некогда процветающий поселок с лица земли. По состоянию на 2019 год в нем осталось всего девять мирных жителей. Они жили в разрушенных домах, подвалах и блиндажах ВСУ.

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Из-за расположения на линии боевого соприкосновения в Песках уже долгое время нет газа, воды и электричества. Кроме того, в населенном пункте полностью отсутствует какая-либо транспортная инфраструктура и магазины. Согласно официальным данным, поселок разрушен примерно на 95%.

По словам военного корреспондента Дмитрия Астраханя, освободить населенный пункт от контроля ВСУ союзникам удалось при помощи штурма и мощной артиллерии.

«За ним расположены крупные узлы дорог — это ворота в Донецк и с нашей стороны (ДНР, прим. ред.) — подход под пересечение дорог под Авдеевкой. Поселок расположен так, что с нашей стороны примыкает к Октябрьскому району и аэропорту. С их стороны (ВСУ, прим. ред.) — пересечение кольцевой дороги и трасса на Красногоровку», — заявил он в беседе с «360».

Военный корреспондент Евгений Поддубный добавил, что в боях за освобождение Песок принимали участие подразделения НМ ДНР (11-й полк) и батальон «Сомали».

«Они использовали штурмовые группы, чтобы после окончания работы артиллерии сразу можно было заходить в опорные пункты и выбивать противника», — объяснил он.

Мощные укрепрайоны

За последние восемь лет поселок практически прекратил существование в качестве населенного пункта и превратился в мощнейший укрепрайон. По словам Поддубного, Пески были самым южным укреплением ВСУ в пригороде Донецка.

Там у ВСУ были долговременные огневые точки, линии окопов и блиндажи. Обычные огневые точки, но времени у противника было много, чтобы возвести их. Потому они и были сделаны «на славу» Евгений Поддубный военкор.

Дмитрий Астрахань подчеркнул, что создание мощных укрепрайонов ВСУ, которые фактически превратили поселок в крепость — результат действия различных режимов прекращения огня.

«Под прикрытием Минска и различных режимов прекращения огня они (ВСУ, прим. ред.) их и строили на протяжении восьми лет. Они спокойно использовали технику, инженерные войска. Если по ним стреляют, они сразу вызывают представителей СММ ОБСЕ», — объяснил он.

По словам военкора, в Песках бойцы ВСУ создали мощные узлы обороны. Большая их часть располагалась между домами мирных жителей.

Там укрепления между домами, сами дома превращены в настоящие узлы обороны, окопы мощные, глубокие, представляют систему ходов и сооружений. Там находятся полноценные укрепрайоны, дом за домом. Они просто прокопаны, есть мешки с песком, огневые колпаки, есть бетонные, есть земляные Дмитрий Астрахань военкор.

Уже 17 августа Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный констатировал, что украинские военные оказались в сложном положении на фронте. Наиболее напряженной ситуация, по его словам, для бойцов украинской армии оказалась под Донецком — на направлении Авдеевка-Пески-Марьинка. А политолог Евгений Михайлов отметил, что после освобождения населенного пункта Пески в ДНР украинцы могут только сдаться в плен. Он уверен, что переход данного поселка под контроль союзных сил стал переломным моментом в битве за Донбасс.