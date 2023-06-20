Спецоперация 20 июня 2023, 21:49 Превосходство российской армии над ВСУ признали в Австрии Focus: контрнаступление ВСУ застопорили слаженность и превосходство армии России РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ не ожидали от российских сил такой высокой слаженности и достижений во многих аспектах ведения боя. Об этом полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Рейснер заявил в интервью немецкому изданию Focus.

По словам полковника, российская пехота и танковые соединения демонстрируют тактический прогресс. Кроме того, ВС РФ перехватили инициативу и в области средств радиоэлектронной борьбы.

Реклама

«Теперь у украинцев трудности в общении друг с другом и больше они не могут использовать свои беспилотники. Для Украины стало неприятным сюрпризом, когда русские вновь заняли это поле», — сказал Рейснер.

Полковник также акцентировал внимание на работе российской военной авиации, отметив, что системы ПВО подводят Украину. Поэтому украинским военным нужна противовоздушная оборона для защиты наступающих колон.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Вооруженные силы Украины столкнулись при наступлении с качественно подготовленной обороной России. Он обратил внимание, что российские военнослужащие установили хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями и окопами.