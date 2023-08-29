Спецоперация 29 августа 2023, 07:34 Превосходство России в воздухе оставило ВСУ без шансов на успех Полковник Диггинс: ВСУ потеряют позиции из-за превосходства России в воздухе РИА «Новости»

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Ключевым фактором в любом вооруженном столкновении является превосходство в воздухе. Из-за того, что армии Украины не удалось его обеспечить, она потеряет свои позиции и не сможет продвинуться вперед. Британский военный эксперт полковник Саймон Диггинс заявил об этом телеканалу TalkTV, сообщил RT.

«У них нет превосходства в воздухе. <…> Это ключевой фактор, который играет против них», — сказал он.

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Полковник отметил, что именно российская армия установила контроль над воздушным пространством, а это становилось решающим фактором в любых конфликтах с 1917 года. Вооруженные силы Украины, по мнению Саймона Диггинса, оказались в невыгодном положении. Они не смогут продвинуться вперед и утратят занятые позиции.

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что западные союзники сообщали киевскому режиму о работе стратегической авиации России. Однако это не помогло укрыться от баллистических ракет.