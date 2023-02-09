09 февраля 2023, 19:05
Пресс-секретарь президента Песков опроверг слова главы США Байдена о «потере» Украины
Пресс-секретарь президента Песков заявил об уверенности в успехе спецоперации
Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин «потерял Украину». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данное заявление. Об этом сообщил LIFE.
По словам Пескова, власти страны уверены в результатах специальной операции. Он подчеркнул, что действия Путина поддерживают жители России.
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«Никаких поводов для сомнений у нас нет. Господин Байден не учитывает беспрецедентный уровень консолидации общества вокруг Путина. Это и есть залог успеха», — заявил пресс-секретарь.
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