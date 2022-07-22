Пресс-атташе Борреля заявил, что ЕС непричастен к соглашению по зерну

Евросоюз не участвует в разработке соглашения по вывозу зерна из портов Украины и не готовит никаких мирных инициатив по этому вопросу. С таким заявлением выступил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщил ТАСС.

«ЕС не участвует в выработке соглашения. Поэтому мы полностью приветствуем посреднические усилия ООН и Турции, но считаем, что имплементация соглашения зависит только от России, которая блокирует порты. ЕС не готовит мирных инициатив», — объявил он.

Петер Стано напомнил, что Евросоюз не пригласили к участию в стамбульских переговорах. Он объяснил это протестом России.

Переговоры о вывозе зерна из украинских портов прошли в Стамбуле с участием Турции, России, Украины и ООН. Соглашение подпишут в пятницу. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассчитывает на это соглашение в решении проблемы обеспечения продовольствием.

Ранее российская армия создала два коридора для прохода судов в Черном и Азовском морях, сообщил «Царьград». Военные полностью устранили минную опасность в порту Мариуполя.