30 августа 2023, 07:22
Премьер Венгрии оценил шансы Украины победить Россию
Премьер Венгрии Орбан: Украина не сможет победить Россию
Украина не сможет победить Россию на поле боя. Об этом в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова опубликовали в социальной сети X.
«У тех, кто говорит о шансах Украины на победу, полное непонимание ситуации. Это невозможно. Кто понимает данные, цифры и логику, работая давно в политике — шансов нет никаких», — сказал он.
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Также Орбан оценил вероятность того, что у России «отберут» полуостров Крым.
«Этот вариант абсолютно нереалистичен. Такой исход точно исключен. Это совершенно невозможно», — добавил политик.
Ранее Орбан заявил, что Украина уже лишилась государственного суверенитета, поскольку у страны нет производственных мощностей, военной промышленности и собственных денег. По его мнению, конфликт завершится в тот день, когда этого захотят США.
Венгрия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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