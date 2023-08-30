Спецоперация 30 августа 2023, 07:22 Премьер Венгрии оценил шансы Украины победить Россию Премьер Венгрии Орбан: Украина не сможет победить Россию Freepik

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Украина не сможет победить Россию на поле боя. Об этом в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова опубликовали в социальной сети X.

«У тех, кто говорит о шансах Украины на победу, полное непонимание ситуации. Это невозможно. Кто понимает данные, цифры и логику, работая давно в политике — шансов нет никаких», — сказал он.

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Также Орбан оценил вероятность того, что у России «отберут» полуостров Крым.

«Этот вариант абсолютно нереалистичен. Такой исход точно исключен. Это совершенно невозможно», — добавил политик.

Ранее Орбан заявил, что Украина уже лишилась государственного суверенитета, поскольку у страны нет производственных мощностей, военной промышленности и собственных денег. По его мнению, конфликт завершится в тот день, когда этого захотят США.