Премьер Италии заявил о продолжении помощи Украине

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о необходимости продолжать поддерживать Украину. В том числе поставлять стране оружие. Об этом сообщило РИА «Новости».

Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что позиция страны основывается на ее трансатлантической связи — она находится в странах «Большой семерки» и НАТО, а также располагается в «сердце Евросоюза».

Мы должны продолжать всячески поддерживать Украину, как это обязала делать правительство резолюция парламента Марио Драги.

Также Драги подчеркнул важность переговорных решений по зерновому вопросу.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС попытается решить зерновой вопрос на этой неделе. Это станет возможно при заключении соглашения по деблокированию украинских портов.