Спецоперация 19 декабря 2022, 00:18 Премьер ДНР поручил восстановить пострадавшую при обстрелах ВСУ больницу в Донецке Премьер ДНР Хоценко поручил оперативно восстановить пострадавшую при обстрелах больницу Telegram

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Украинские военные обстрелами из РСЗО повредили два корпуса, разрушили крышу и нарушили остекление Областной клинической больницы имени Калинина в Донецке, сообщил в Telegram-канале премьер ДНР Виталий Хоценко.

«Поручил министру здравоохранения ДНР Дмитрию Анатольевичу Гарцеву совместно с Минстроем региона оценить объем повреждения и максимально оперативно провести восстановительные работы», — написал глава правительства республики.

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В результате атаки погиб один пациент. По словам Хоценко, с остальными пострадавшими работают психологи.

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По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, тяжело пострадал один человек, есть несколько раненых в состоянии средней степени тяжести. Эвакуация пациентов за пределы больницы не планируется. Спасатели ликвидировали пожар, который разгорелся после попадания снаряда в здание.